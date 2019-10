„Prince Charming“ – RTL startet erste schwule Dating-Show

Es ist eine absolute Neuheit im deutschen Fernsehen: Mit „Prince Charming“ startet RTL eine Gay-Dating-Show auf TV Now, dem Videoportal der Mediengruppe. Genau wie bei der RTL-Show „Die Bachelorette“ suchen auch bei „Prince Charming“ männliche Singles nach der Liebe, nämlich der eines anderen Mannes.

In acht Folgen (ab 30. Oktober mittwochs) buhlen 20 Männer auf der griechischen Insel Kreta um die Gunst des Märchenprinzen, einem Kundenbetreuer namens Nicolas Puschmann (28). Der gebürtige Hamburger hatte laut RTL bisher zwei feste Beziehungen, ist Eiscreme-Fan und verbringt seine Freizeit mit CrossFit, Schwimmen und Joggen.

Unter den für ihn ausgesuchten Kandidaten zwischen Mitte zwanzig und Ende dreißig sind ein Kölner Student, ein Lübecker Friseur, ein Barkeeper aus Wien und ein Bankmitarbeiter aus Zürich. „Die Gay-Singles spiegeln die Vielfalt der Szene wider und entkräften oder bestätigen dadurch automatisch das ein oder andere hartnäckige Klischee“, heißt es auf tvnow.de über das Projekt.

Er ist demnächst der „Prince Charming“ auf TVNow: Nicolas Puschmann. Foto: TVNOW / Arya Shirazi

Das Konzept der Show: „In unterschiedlichen Dates bekommt Prince Charming die Chance, den Junggesellen in größerer Runde oder in trauter Zweisamkeit auf den Zahn zu fühlen“, schreiben die Produzenten. „Wen möchte er näher kennenlernen und wer geht leer aus? In jeder Folge verabschiedet sich Prince Charming in der Gentlemen-Night von immer mehr Singles.“

Aus der Villa muss ausziehen, wer am Ende des Abends keine Krawatte trägt. Am Ende der Staffel gibt es eine neunte Episode, in der sich alle zum gemeinsamen Talk wiedersehen. Ähnlich endete im September die jüngste Staffel der „Bachelorette“ . (küp/dpa)

• „Prince Charming“, ab 30. Oktober auf tvnow.de