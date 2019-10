Die Kinderkrippe in der DDR als Trauma

Ist jetzt alles gesagt? 30 Jahre nach dem Ende der DDR? Wie viele Bücher, Filme, Reden, Texte, Interviews gibt es inzwischen über dieses kurzlebige Staatsgebilde? Unzählige.

„Nein“, sagt Dorit Boldt. Die Familientherapeutin aus Lengede ist der Überzeugung, dass es sehr wohl noch Unausgesprochenes, ja, Verdrängtes aus der Zeit des sozialistischen Experiments gibt. In ihrer Praxis hat sie sich auf die Aufarbeitung der Erziehungsmethoden in der DDR spezialisiert. Auf die daraus resultierenden ungelösten „Verstrickungen“, die bis heute im Leben der Betroffenen Probleme aufwerfen können, wie sie meint. Als sie nach der Grenzöffnung Therapien dazu anbot, habe ihr Mann, ebenfalls aus der DDR, gemeint, über dieses Thema bekäme sie wohl kaum Klienten. „Aber da hat er sich sehr geirrt.“

Die Frau, die 1966 in Bad Saarow in Brandenburg geboren wurde, hat sie selbst durchlebt. Ihre Kindheit, erzählt sie, sei durchaus idyllisch gewesen und für die damalige Zeit in der DDR nicht besonders schlimm. Die Praxis, Kinder bereits ab dem Alter von sechs Wochen in Krippen zu geben, sei zum einen der ideologischen Ausrichtung quasi von Geburt an und dem Druck zur gesellschaftlichen Konformität geschuldet gewesen. Zum anderen aber auch der nackten Notwendigkeit: Man habe die volle Arbeitskraft der Frauen für den Aufbau des Sozialismus gebraucht.

Was in diesen Krippen fehlte, war nach Dorit Boldts Einschätzung die Liebe, die körperliche Nähe, Augenkontakte, die individuelle Zuneigung einer Bezugsperson. „Ich kam früh in die Krippe und habe sie als Aufbewahrungsort erlebt und durchlitten.“ Auch später nach der Schule sei sie im Hort gewesen und habe ihre Eltern schmerzlich vermisst. Infrage gestellt hätten sie und wohl auch viele andere diese Früh-Kollektivierung nicht. „Wie denn auch? Wir sind ja so groß geworden, wir kannten es nicht anders.“

Zudem sei den Kindern von früh an Schuld eingeredet worden: „Wenn man nach einer gewissen Zeit nicht sauber war, bekam man die Strumpfhose ohne Windel, und dann hieß es: selber schuld, warum bist du nicht aufs Töpfchen gegangen, als wir es wollten?“

Ihren Eltern macht Dorit Boldt keinen Vorwurf. „Sie waren Teil des Systems, sie mussten darin überleben.“ Ihre Mutter, eine Krankenschwester, hat Dorit Baum zumeist erschöpft oder mit dem Haushalt beschäftigt erlebt. Allgemein sagt sie: „Die Eltern haben damals ihr Kinder nicht erzogen.“

Hinzu kommt nach Ansicht der Therapeutin, dass viele Kinder sich zu einer Art schizoiden Persönlichkeiten entwickelt hätten: „Mein Vater schaute zuerst die ‘Aktuelle Kamera’, dann die ‘Tagesschau’ und sonntags den ,Internationalen Frühschoppen’. Davon durften wir draußen nichts sagen. Wir lebten in zwei Welten, wir wurden sehr vorsichtig und misstrauisch. Haben viel in uns reingefressen. Das war eine Schutzfunktion.“ Auch eine Pubertät habe es in der DDR praktisch nicht gegeben: „Wir brachen nicht aus. Wir machten unseren Eltern keine Sorgen. Wenn doch, wurde das sofort politisch bewertet. Das war saugefährlich.“

Aus all dem folgert Dorit Boldt: „Wer nicht genug Zuneigung von seinen Eltern bekommt, kann es schwer haben, im Leben klar zukommen. Aus kindlichen Traumata kann resultieren, dass die erwachsenen Menschen später Probleme mit Herzöffnung, Nähe, Vertrauen haben ­ – vor allem in der Familie. Auch das hat sie am eigenen Leib erfahren: „Meine Tochter hat mir mal gesagt: Mama, du hast mich selten in den Arm genommen.“

Wer solche Traumata durchlitten hat und sie verdrängt, der könne sogar psychisch und körperlich krank werden. Mit ihren Klienten spricht Boldt darüber, um ihnen zu helfen, sie aufzuarbeiten.

Und einen Rat hat die Therapeutin auch für Eltern unserer Zeit, vor allem akademische: Niemals die Karriere über die Zuwendung zum Kind stellen. Es müsse nicht unbedingt die Mutter oder der Vater sein sein, es könnten auch liebevolle Omas, Opas, Bekannte oder Vertraute sein: „Aber Kinder brauchen eine eindeutige Bezugsperson.“

Dorit Boldt hält über dieses Thema zwei Vorträge: Am 13. November um 19 Uhr in der Stadtbibliothek SalzgitterLebenstedt und am 21. November um 18.30 Uhr im Haus der Familie in Braunschweig. Tel: 01778888563.