Gipsdecke in Braunschweiger Staatstheater-Werkstätten stürzt ab

Bei Deckenarbeiten in der Tischlerei des Staatstheaters Braunschweig im Theaterpark kam es zu einem großflächigen Abgang der Gipsdecke. Zu Schaden kam niemand.

Der Sanierungsbedarf in den Werkstattgebäuden des Staatstheaters ist seit langem bekannt und dokumentiert. Verwaltungsdirektor Stefan Mehrens informierte den Kulturausschuss der Stadt Braunschweig mit eindringlichen Dias. Im Rahmen der Sitzung des Verwaltungsschusses des Staatstheaters Braunschweig am 9. September wurde auch Niedersachsens Kulturminister Björn Thümler, der daran teilnahm, umfassend über die aktuelle Situation informiert. Stadt und Land teilen sich Verantwortung und Kosten für das Staatstheater im Verhältnis ein Drittel zu zwei Dritteln. Nun bekommt die Diskussion über den Zeitplan einer Sanierung oder alternative Standorte erneute Dringlichkeit.

Nach dem Deckenschaden hat nun das Staatliche Baumanagement Sicherungsmaßnahmen für das übrige Gebäude geprüft und ein Sicherungs- und Rüstkonzept erstellt. Das Werkstattgebäude, dessen ältester Teil aus dem Jahr 1945 datiert und in dem die Bühnenbilder für alle rund 38 Produktionen pro Spielzeit gefertigt werden, beherbergt neben der Tischlerei eine Schlosserei, einen Malsaal sowie ein Kulissenlager. Bis zum Ende der Spielzeit 2019/20 wird nun nach einer Interimslösung gesucht, in der die Kulissen für weitere Produktionen gebaut werden können, teilet Pressesprecherin Susanne Schäfer mit.

„Wir hoffen kurzfristig auf eine schnelle Lösung, um disponierte Premierentermine nicht zu gefährden“, so Dagmar Schlingmann, Generalintendantin des Staatstheaters Braunschweig. „Perspektivisch müssen wir eine Arbeitssituation in den Werkstätten erreichen, in der unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unter adäquaten Konditionen ihr Handwerk ausführen können“, ergänzt Stefan Mehrens. „Wir sind zuversichtlich, dass uns dies mit der angebotenen Unterstützung seitens Stadt und Land zeitnah gelingt.“

Bislang hat das Land keine konkreten Zusagen für die Situation am Braunschweiger Staatstheater gemacht. Die Werkstätten der Staatstheater in Oldenburg und Hannover wurden derweil aufwendig modernisiert bzw. neugebaut.