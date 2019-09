Herbert Grönemeyer während seiner Tumult Tour 2019 in der HDI-Arena in Hannover.

Grönemeyer knödelt, kiekst und rennt in Hannover für 43.000 Fans

Vielleicht ist das die faszinierendste Beobachtung seines Konzerts vor 43.000 Zuschauern in der ausverkauften Arena von Hannover: „Herbie“, wie ihn seine Fans den nahbaren Ruhrpottler nennen, ist auch mit 63 Jahren noch so engagiert und mit Herz dabei wie in früheren Jahrzehnten.

„Los Hannover!“

Viel geändert hat sich an seinem gesamten Auftreten nicht. Der für ihn charakteristische, leicht abgehackte Gesang, das Knödeln und Kieksen, sind geblieben. Die Bewegungen mit den tänzelnden Schritten, dabei die Hände gen Himmel gereckt. „Los Hannover!“, animiert er sein Publikum. Beim Auftakt mit „Sekundenglück“ und weiteren Songs seines aktuellen Albums „Tumult“ sind die Zuschauer noch etwas zurückhaltend. Doch Grönemeyer versucht sie alle mitzunehmen. Rennt den mittleren Bühnensteg rauf und runter. Dann zum linken und gleich weiter zum rechten.

Grönemeyer bezieht politisch Stellung

Anfangs reiht sich Lied an Lied, die Ansagen hält der Wahl-Berliner kurz und knapp. Klassiker wie „Männer“, „Was soll das“ und „Vollmond“ gehen ohne Pause ineinander über. Doch weil auch „Tumult“ ein zu Teilen politisches Album ist, bezieht Grönemeyer im Konzert Stellung. Nie sei das Eis so dünn gewesen in Deutschland, stellt er fest und hat dabei den Rechtsruck mit den Wahlerfolgen der AfD im Blick. „Kein Millimeter nach rechts!“ fordert er daraufhin energisch und wird dafür laut gefeiert.

Der Titel „Fall der Fälle“ mit entsprechender Textzeile folgt. Aber auch der 17 Jahre alte Titel „Neuland“ ist ein Statement, das zweisprachige „Doppelherz/Iki Gönlüm“ mit dem deutsch-türkischen Rapper BRKN ist es ohnehin. Sicher nicht ohne Hintergedanken spielte mit der Gruppe Oehl ein österreichisch-isländisches Gemeinschaftsprojekt als Vorband.

Drei Zugaben und ein Feuerwerk

Später sucht Grönemeyer bei „Alkohol“ mit einem Gang durch den Innenraum die Nähe zu seinen Fans. Die singen zunehmend euphorischer mit. „Mensch“, „Halt mich“, „Demo“ und die zahlreichen anderen Hits. „Es wird ja so langsam“, stellt der Sänger kurz vor dem Ende erfreut fest. Drei Zugaben und ein Feuerwerk beim Zwischenfinale mit „Zeit, dass sich was dreht“ folgen, dann ist nach fast drei Stunden wirklich Schluss.