Die netten Mörder von nebenan zu Besuch in Peine

Endlich Urlaub! Nichts wie raus, ans Meer! Mit dem Wohnmobil nach Fehmarn. Und schau an, auf dem Stellplatz gleich nebenan drei muntere junge Leute. Gut drauf. Lustig. Nette Campingplatz-Bekanntschaft.

Oder?

Oder drei faschistisch verbohrte, skrupellose Serienmörder.

Es hat den pensionierten Lehrer Bernd Hauck aus Lengede im Landkreis Peine nicht losgelassen, als er in der Zeitung las, dass zwei Peiner Familien zwischen 2007 und 2011 im Urlaub auf der Ostsee-Insel ahnungslos mit Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe unbeschwerte Urlaubstage verbracht haben. Mit jenen Terroristen also, die als Nationalsozialistischer Untergrund (NSU) neun Menschen ausländischer Herkunft und eine Polizistin kaltblütig getötet haben. Es soll sogar, so berichtet Bernd Hauck, zu einem kurzen Gegenbesuch in Peine gekommen sein.

Dem Mann, der einst Deutsch und Gesellschaftslehre unterrichtet hat, drängte sich seither eine Frage auf, die ihn verstörte. Die sich nicht verdrängen ließ. Die Frage: „Hätte mir das auch passieren können? Hätte auch ich nichts gemerkt? Oder hätte mir nicht irgendein Hinweis auf deren Gesinnung auffallen müssen? Müsste nicht in solchen Ferientagen irgendetwas aufscheinen von dem Schrecklichen in den Köpfen dieser jungen Leute?“

Hauck berichtet, wie er diese Frage immer wieder hin- und hergewälzt habe. „Ich schwanke. Bis heute. Ich konnte mich nicht entscheiden, kann es immer noch nicht.“

So entschloss er sich, ein Buch zu schreiben. Es geht von den beiden realen Peiner Paaren und ihrer realen Urlaubsbekanntschaft aus, entspinnt sich aber fiktional. Einen Roman mag Hauck das Buch nicht nennen. Aus Bescheidenheit. Er nennt es „eine literarisch-dokumentarische Erzählung“.

Natürlich hätte er für sein Buch gern mit den beiden Paaren gesprochen. Aber: „Wer sie sind, ist nicht bekannt. Auch nicht, ob sie noch in Peine leben. Sie haben im Prozess gegen Beate Zschäpe ausgesagt. Sie waren oder sind in einem Zeugenschutzprogramm. Sie haben ein Anrecht auf Anonymität.“

In der Erzählung entwirft Hauck ein modernes, liberales Ehepaar mit einer 17-jährigen Tochter. Diese Julia ist erschüttert, weil der Vater ihrer beste Freundin Hilal Opfer einer jener Taten ist, die zunächst unter der infamen Bezeichnung „Dönermorde“ durch die Presse gehen. Nach der Aufdeckung des Mördertrios entdeckt Julia mit Entsetzen, wie ihre Eltern ihrerseits mit Entsetzen entdecken, mit wem sie da Urlaub gemacht haben. Stellt sie zur Rede.

Die Eltern reagieren zunächst bockig, dann versuchen sie, ihre Ahnungslosigkeit zu rechtfertigen. Als der Vater unfreiwillig verrät, dass die drei Neonazis sogar für ein Wochenende in der Wohnung der Familie waren, hält Julia es nicht mehr aus. Sie verlässt das eigentlich doch sehr geliebte Nest, fliegt in die Türkei, wohin Hilal mit ihrer Mutter nach dem Tod des Vaters gegangen ist.

Wir reden drüber. Ist es nicht unbefriedigend, dass Julia sich letztlich dem Konflikt mit den Eltern durch Abhauen entzieht? Wäre es nicht literarisch spannender, auch erhellender, wenn sie ihn gemeinsam ausgefochten hätten?

Hauck nickt, er kann den Einwand verstehen. Aber, sagt er dann, er wäre ja letztlich in seiner Ausgangsfrage dadurch auch nicht weitergekommen. „Ich hätte in dieser Auseinandersetzung zu keinem Ergebnis gefunden.“

Deshalb habe er sich in dem Bemühen, den Opfern gerecht zu werden, auf den anderen Strang der Geschichte geworfen. Wie Hilal und ihre Mutter sich aus der Opferrolle befreien und als Nebenkläger nach Deutschland zurückkehren.

Literarisch ist das Buch „Eine verhängnisvolle Urlaubsbekanntschaft“ durchaus limitiert. Da spürt man mitunter den pädagogischen Drang des Autors, über den NSU und die damit verbundenen Skandale aufzuklären. Das führt dazu, dass die Dialoge oft etwas hölzern geraten, dass Julia und ihre Schulkameraden stets musterschülerhaft politisch korrekt rüberkommen.

Doch Hauck hat ja Recht, wenn er sagt, dass die NSU-Mordserie in unserem kollektiven Bewusstsein viel zu wenig verankert ist. „An dem Mord an dem Politiker Walter Lübcke sieht man ja, dass rechtsradikale Gewalt sich fortsetzt. Mein Buch richtet sich an Erwachsene, aber auch an Jugendliche ab 14. Manche von denen wissen schon nichts mehr davon. Wir müssen die Erinnerung wachhalten.“

Und es bleibt ja ­– auch beim Leser – ­ die verstörende Frage, die den Autor umgetrieben hat: Wie wäre es mir ergangen mit den drei lustigen Nachbarn auf Fehmarn?

Bernd Hauck: „Eine verhängnisvolle Urlaubsbekanntschaft“. Mit einem Nachwort der renommierten Gerichtsreporterin Gisela Friedrichs, die den Zschäpe-Prozess verfolgt und kommentiert hat. Telegonos-Verlag, 155 Seiten, 10,90 Euro.