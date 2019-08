Tanzfestival Movimentos zieht nach Umzug positive Bilanz

Szene aus der Choreographie "The Thread" von Russell Maliphant und Vangelis beim Movimentos-Festival der Autostadt.

Wolfsburg. Mit einer Auslastung von 93 Prozent lag die 17. Ausgabe auf dem Vorjahresniveau. Es war die erste Saison in der neuen Spielstätte.

Nach dem Umzug in die neue Spielstätte „Hafen 1“ ziehen die Macher der Movimentos Festwochen in Wolfsburg eine positive Bilanz.

Auslastung von 93 Prozent

Die Auslastung der 17. Ausgabe habe mit 93 Prozent auf dem hohen Niveau des Vorjahres gelegen“, teilten die Veranstalter am Montag mit. Fünf internationale Tanzgruppen hatten von Mitte Juli bis zum Sonntag mehrere Premieren in der Wolfsburger Autostadt aufgeführt. Die neue Spielstätte am Nordufer bietet gut 800 Zuschauern Platz. Der Umzug war nötig geworden, weil das VW-Kraftwerk als bisheriger Veranstaltungsort durch einen Umbau nicht mehr zur Verfügung steht.

Tanzdarbietungen standen im Zentrum

Anders als in den vergangenen Jahren, als es auch Theatervorstellungen, Lesungen und Konzerte gab, standen in diesem Jahr nur Tanzdarbietungen auf dem Programm. Das Festival fand zudem zu einem späteren Termin als zuvor üblich statt. Bisher waren die Tanzgruppen immer im Frühjahr aufgetreten.

Er sei glücklich, dass das Publikum den Festwochen ungebrochen die Treue gehalten habe, sagte der künstlerische Leiter, Bernd Kauffmann. Das Festival wird von der von Volkswagen getragenen Autostadt GmbH veranstaltet.