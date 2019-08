Nacktduschen für Frieden und Nächstenliebe in Bayreuths Parsifal

Raus aus der Kirche, rein ins Paradies: Uwe Eric Laufenbergs nun im letzten Jahr gezeigte Bayreuther „Parsifal“-Inszenierung ist eine sehr konkrete Umsetzung von Wagners Festspielidee: Der Komponist hatte in seinem Jahrhundert die Krise der Religion angesichts von Industrialisierung und Ausbeutung klar erkannt. Er sah sie festgefahren in Ritualen und wollte ihren menschlichen Kern im Musikdrama wieder erfahrbar machen.

Musikalisch wird dies vor allem in der duftig weich webenden Melodie des Karfreitagszaubers spürbar, ein geschenkter erneuter Frühlingsanfang, den die Titelfigur analog zu allen Sinnsuchern nach ihren Irrfahrten und psychologischen Selbsterfahrungen erleben darf. Und dies am Erinnerungstag der Kreuzigung Christi, mit der Gott die endgültige Befreiung der Menschen besiegelt.

Laufenberg zeigt das blutige Grals-Ritual, bei dem der Gralskönig Amfortas von seinen Glaubensbrüdern in eine sinnlose Nachfolge Christi getrieben wird und sich dessen Wundmale zufügen muss. Er zeigt die Zerrissenheit zwischen übersteigertem Kult und sexuellem Verlangen, indem er Amfortas als Gefangenen des offenbar zum Islam konvertierten Antagonisten Klingsor erneut den wogenden Linien Kundrys erliegen lässt.

Die steht als Verführerin im Dienst Klingsors, der Frauen nur als tief verschleierten Besitz oder aufreizende Haremsdamen ertragen kann. Die Religionen haben sich verschuldet, das syrische Kirchlein als Spielort ist nicht nur von außen gefährdet.

Erst Parsifal entdeckt wieder die sinnvolle Nachfolge Christi in Frieden und Nächstenliebe. Laufenberg lässt dazu im Karfreitagszauber die Natur in die Kirche dringen, im Regen erblühen die von Klingsor missbrauchten Blumenmädchen wieder, und Eva und Adam treten nackt und sündlos hervor. Es bildet sich eine friedliche Patchwork-Familie aller Rassen. Am Ende landen religiöse Insignien aller Kulte im Sarg, das aufdimmende Licht im Zuschauerraum integriert das Publikum in die Gemeinschaft. So macht das „Bühnenweihfestspiel“ Sinn.

Und dank der von Semyon Bychkov in diesem Jahr in etwas flüssigerem Tempo gehaltenen Musik ergreift es auch sinnlich. Nur im Gralskult wird er entgegen Laufenbergs entmythologisierender Inszenierung noch etwas breit. Andreas Schager ist ein zupackender Parsifal von männlich klarem Ton. Elena Pankratova singt mit ihrem füllig weichen Sopran eine herrliche Kundry, und Günther Groissböck gestaltet mit variablem Bass den Gralsbruder Gurnemanz als erlebnisreichen Erzähler.

Stefan Vinke als Tristan und Petra Lang als Isolde. Foto: Enrico Nawrath / Bayreuther Festspiele

Endet Laufenberg mit der von Wagner intendierten Utopie einer neuen Gesellschaft, arbeitet dessen Urenkelin Katharina im „Tristan“ eher die kalte Realität hervor. Tristan und Isolde begehen im ersten Akt im Treppenlabyrinth des gesellschaftlichen Lebens sehr bewusst Ehebruch (wie einst Wagner), aber der vorgesehene Gatte König Marke ist auch sofort im Bilde. In dem ausweglosen Schiffsrumpf des zweiten Akts stehen sie unter Markes ständiger Beobachtung per Scheinwerfer, sie können ihrer Liebe aus Planen und Mänteln kein stilles Plätzchen bauen und erleben so den Höhepunkt in der Phantasie: durchaus ergreifend, wenn wir mit ihnen Schemen ihrer selbst wie einen Ausblick ins Jenseits erkennen. Das war dann eigentlich schon die Verklärung, denn im dritten Akt schlägt die Realität vollends zu: Isolde singt ihre sogenannte Liebesverklärung an der Seite des toten Tristan und wird dann von Marke an den Haaren hinweggezerrt. Mag Wagners Musik „süß in Düften sich verhauchen“, noch herrscht der Macho-Staat.

Eine harte Sicht, der Christian Thielemann den musikalischen Rausch entgegensetzt, abfallend ins schmerzvoll Ziehende nach Tristans Verwundung und zuletzt mit sublimer Zartheit tröstend. Stefan Vinke ist als Tristan ein grundgesunder Tenor mit mühelosen Höhen, Georg Zeppenfeld ein kraftvoll sein Leid benennender Marke. Petra Lang als Isolde, einst in Braunschweig als wunderbarer Mezzo gestartet, ist ins Hochdramatische gewechselt, doch die Höhen sind gefährdet, die Mitte wird oft unnütz verdunkelt, die Stimme wirkt heute unausgeglichen.

Auch „Tristan“ räumt das Feld für den neuen „Ring“ im nächsten Jahr.