Sir Bob Geldof begeisterte im Schlosshof Salder

Bob Geldof auf der Bühne in Schloss Salder.

Als es langsam dunkel wurde im Hof von Schloss Salder, drehte der weißhaarige Mann mit der Gitarre richtig auf. Um genau 20.40 Uhr stimmte er seinen Welthit an: „I don’t like Mondays“, 1979 geschrieben, ist die ewige Erkennungsmelodie von Sir Bob Geldof. Die rund 700 Zuhörer, die meisten von ihnen textsicher, gingen natürlich sofort mit.

Bob Geldof in Salzgitter beim Kultursommer! Das war eine außergewöhnliche Ankündigung. Geldof ist 67 inzwischen, musikalisch hat man in den letzten Jahren wenig von ihm gehört, aber er bleibt als Initiator von „Band Aid“, den legendären Konzerten am 13. Juli 1985, und wegen besagtem „Mondays“-Hits für immer einer der ganz Großen. Zum Ritter geschlagen von der Queen, mehrfach für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen.

Pünktlich um 20 Uhr betrat er die Bühne – ganz unspektakulär, ohne große Ansage. Die Frisur saß wie ehedem, der Anzug auch, die fünf Begleitmusiker waren offensichtlich spielfreudig und in guter Stimmung. Schon bei den ersten irisch angehauchten Folk-Songs – Bob Geldof stammt aus Dublin – war klar: die Stimme sitzt, die Band ist gut eingespielt, das würde ein schöner Abend werden.

Bob Geldof beim Kultursommer in Salder 700 Besucher kamen am Samstagabend nach Salzgitter-Salder, um Bob Geldof und seine Band im Schlosshof zu erleben. Foto: Erwin Klein

Der ehemalige Punk- und New-Wave-Musiker ist ruhiger geworden. An der Seite des schwergewichtigen Geigers Vince Lovepump zeigte er seine irische Seele und kam damit beim Publikum gut an. Zwischendurch wurde es rockiger, die alten Boomtown-Rats-Stücke funktionieren immer noch als Bühnenereignisse.

Dafür stand vor allem Gitarrist John Turnbull, der es versteht, die Atmosphäre fast nach Belieben anzuheizen und wieder runterzukühlen. Natürlich ist auch Geldof Bühnenprofi, er weiß, wie er die Menschen in Stimmung bringt. Ein paar freundliche Worte über Salzgitter, ein Nebensatz zur amerikanischen Politik, ein Lob über Schloss Salder, schon war der Applaus da. Und wenn er zum Mitmachen aufforderte, wurde das dankbar angenommen.

Das Publikum war überraschend gemischt, nicht nur die Ü50-Generation war vertreten. Viele Zuhörer waren zu Band-Aid-Zeiten noch gar nicht geboren, offensichtlich wirkt Sir Bob generationenübergreifend. Leider war der schöne Schlosshof nicht einmal halb gefüllt, wodurch es an den Bierständen und vor der Bühne ziemlich enspannt zuging, aber man hätte den Briten mehr Zuspruch gewünscht.

Denn was Geldof und seine Gruppe im Verlauf des Abends ablieferten, hatte richtig Klasse. Nach „I don’t like Mondays“ und bei fortschreitender Dunkelheit präsentierten sie eine wilde Mischung aus Folk, New Wave, Rock und Blues. Zum Teil ruhig, fast besinnlich, dann wieder treibend, vorwärtsdrängend. Im letzten Teil des Konzerts bediente Geldof sich bei John Lee Hooker, fast endlos variierte er gekonnt Gesang und die Blues-Harmonien.

Und ganz zum Ende hin wurde es wieder irisch, diesmal kein melodischer Folk sondern eher die Mitgröhl-Nummern. Das darf auch sein, auf jeden Fall freute es das Publikum. Frenetischer Applaus, und in der Zugabe: Disko! Bob Geldof ließ wirklich nichts aus – weil er auch das kann.

Nach einer Stunde und 40 Minuten war Schluss. Dankbare Gesichter im Publikum, fröhliche Mienen auf der Bühne. Was für ein schöner Sommerabend! Und erst auf dem Weg zum Auto setzte dann pünktlich der Regen ein.