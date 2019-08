Bayreuther Heldentenor Stephen Gould: Jedes Buh schmerzt

Wohl selten hatte ein Heldentenor so viel Mut zur Verwandlung wie Stephen Gould als Tannhäuser in Bayreuth. Als Clown und Aussteiger fährt er in der jüngsten Inszenierung mit einer Pussy-Riot-mäßigen Venus im Kleinbus durch Wagners Oper. Vom alten Kammersänger-Gestus ist bei dem 56-Jährigen auf der Bühne nichts zu spüren. Und im persönlichen Gespräch auch nicht. In exzellentem Deutsch erzählt der gebürtige Amerikaner leutselig und nachdenklich über seine Karriere und seine Rollen.

Zu den Proben sei er noch mit Vorbehalten gefahren. „Ich war bereit, dem Regietheater die Stirn zu bieten. Aber in 24 Stunden hatte mich Tobias Kratzer völlig überzeugt“, sagt er. Einfach, weil er perfekt vorbereitet war und weil er seine Sicht auf den Stoff klar durcherzählt, seine Inszenierung sei eben keine Dekonstruktion oder Performance, sondern psychologisch begründete Personenregie. „Natürlich will er die Zuschauer in eine andere Richtung denken lassen als sonst, und nicht jedem gefällt das. Aber darum machen wir doch Theater. Sonst könnte sich ja jeder seine Lieblings-DVD einlegen, und dann sieht er immer alles so, wie er es mag.“ Bei den Stimmen sei das übrigens genauso. Wer immer noch Wolfgang Windgassen hören wolle, müsse eben auf CD umsteigen.

IStephen Gould bei seinem Bayreuth-Debüt als Siegfried mit Gabriele Fontana. Foto: DB Jörg Schulze / picture-alliance/ dpa

Gould räumt ein, dass Ablehnung, wie sie Zuschauer schnell mit Buhs äußern, schmerze. „In Bayreuth sind die Erwartungen besonders hoch, die Reaktionen sehr heftig. Aber dadurch nehmen sich die Leute selbst das Vergnügen. Natürlich passieren immer Fehler, Wagners Partien sind ja nun keine Leichtgewichte. Vielleicht sollte man mehr in den Fokus nehmen, ob man durch eine Rollengestaltung etwas entdeckt hat, Neues gelernt hat.“

Ihm selbst sei durch Kratzers Regie gerade das Ende noch klarer geworden. „Ich starte ja als Revolutionär, wie Wagner. Die Clownsmaske verbirgt mein eigentliches Selbst. Und auf der Rom-Pilgerfahrt habe ich es gefunden.“ Früher habe er die berühmte Rom-Erzählung eher zynisch gesungen als Protest gegen die frömmelnde Gesellschaft und besonders den milden Wolfram. „Jetzt singe ich das viel weicher, mit leiser, fast matter Stimme. Ich liebe sie beide, Wolfram und Elisabeth, die ich hier wiederfinde, und wenn ich Elisabeth auf dem Schoß halte, ist das für mich wie eine Pietà.“ Tannhäuser (wie Wagner) setzt nun auf liebevolle Zuwendung. Wenn die Welt zum Schrottplatz geworden ist, wie bei Kratzer, vielleicht die einzige Hoffnung. „Den finalen Filmtraum, wo ich mit Elisabeth im Auto fahre, sehe ich als Hoffnungsschimmer.“

Stimmlich brauche es freilich Erfahrung, um in den kraftzehrenden Partien noch milde Töne zu wagen. „Die Rom-Erzählung ist ein Geschenk, aber im dritten Akt ,Tristan’ oder ,Siegfried’ muss ich schon sagen, das ist nicht fair, Herr Wagner.“

Seine Stimme, die er in Amerika zunächst im Musical trainierte, sei eher baritonal, daher brauche er Energie, um die Höhen mit Brillanz zu bringen. Bei langen Abenden könne die Stimme müde werden, dann gehen hohe Töne nur im Forte. „Ich singe jetzt zwanzig Jahre lang die großen Heldenpartien und habe mein Niveau gefunden. Vielleicht habe ich jetzt etwas weniger Kraft als vor fünf Jahren, aber die Palette meiner Farben ist größer geworden“, betont Gould.

Vor allem riskiere er jetzt leisere Töne. Wenn im Finale des zweiten Akts Tannhäuser fünfmal „Erbarm dich mein“ rufe, mache es keinen Sinn, immer lauter zu werden. „Wie im Schauspiel muss man da jeden Satz anders betonen, auch mal leiser“, erläutert der Tenor. Wenn im zweiten Akt „Tristan“ die Liebesschwüre sich aufschaukeln, gebe es doch ein Innehalten wie „so stürben wir, um ungetrennt“, „das muss wie Flüstern kommen, da ist Heldenton unangebracht“, so Gould.

Stephen Gould als Tannhäuser mit Elena Zhidkova als Venus und Manni Laudenbach. Foto: Enrico Nawrath / Bayreuther Festspiele

Und im dritten Tristan-Akt liege der Held im Fieber. „Wenn dann ein Blogger kritisiert, ich hätte gesungen wie ein Verrückter, dann ist das richtig, Tristan singt hier keine Arien.“ Gould belegt seine Ausführungen im Gespräch mit den „Erbarm dich mein“-Rufen im italienischen Stil, als sänge er „Nessun dorma“. Nein, Recht hat er, um schöne Töne dieser Art geht es bei Wagner nicht.

„Und dann soll man noch aussehen wie Brad Pitt“, pointiert Gould. Aber viele der jungen Männer, die dabei über ihre Verhältnisse schreien, sehe man nie wieder. Für sein Siegfried-Debüt in Bayreuth 2006 hatte er 38 Kilo abgenommen. „Und was passiert in Tankred Dorsts Inszenierung: Ich bekomme ein Fatsuit verpasst mit Bärentatzen.“ Auch stimmlich hätte er damals kämpfen müssen. „Ich hatte Siegfried noch nie gesungen, nun gleich Premiere in beiden Stücken. Die Noten konnte ich, aber es braucht Routine, um sich das einzuteilen.“

Ein Glück sei da der alte Festspielleiter Wolfgang Wagner für ihn gewesen. „Er winkte, ich solle ihm folgen, und ich glaubte, Junge, du bist gefeuert. Stattdessen erzählte er mir von Max Lorenz, der den Rhythmus nicht gehalten habe, und Windgassen, der anfangs die hohen A’s nicht kriegte. Und dann schlug er mir aufmunternd aufs Knie und ging.“ Gould habe erst im Nachhinein begriffen, dass Wolfgang Wagner ihm so sein Vertrauen aussprach. Und das habe ihn tatsächlich getragen: weil er erfahren habe, dass alle Anfangsschwierigkeiten hatten und dass sein Material offenbar in dieser Traditionslinie mithalten könne.

So sehr, dass er 15 Jahre nach seinem Bayreuth-Debüt nun sechsmal Tannhäuser und dreimal Tristan im Festspielhaus singt. Chapeau.