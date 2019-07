Udo Lindenberg gibt ein Zusatzkonzert in Braunschweig

Braunschweig. Die Nachfrage für das Konzert am 2. Juni 2020 war groß. Nun wird der Deutschrock-Altmeister am 3. Juni ein zweites Mal in der VW-Halle auftreten.

Aufgrund der großen Nachfrage für das Konzert des Deutschrock-Altmeisters am 2. Juni 2020 in Braunschweig haben das Management von Udo Lindenberg und die Agentur Undercover ein Zusatzkonzert in der Volkswagen-Halle anberaumt. Am 3. Juni wird der dann 74-jährige Musiker dort erneut auftreten.

Seit seinem Comeback-Album „Stark wie zwei“ 2008 ist Lindenberg wieder obenauf im Showgeschäft. Seine Auftritte sind eine Mischung aus Konzert und skurrilem Bühnentheater. Laut Undercover ist Lindenberg der erste Rockmusiker, dem es gelingen dürfte, die VW-Halle an zwei Tagen hintereinander zu füllen.

Karten gibt es ab Mittwoch, 10 Uhr, zunächst nur unter eventim.de, ab Freitag auch bei der konzertkasse.de und anderen Vorverkaufsstellen. Dort gibt es auch Resttickets für die Show am 2. Juni 2020 sowie für weitere Großkonzerte im Frühjahr 2020 in der VW-Halle wie Silbermond, Deichkind, SDP und Peter Maffay.