Power-Show in Hannover: Pink fliegt über 45.000 Zuschauer

Pink liefert in der ausverkauften HDI-Arrena in Hannover eine Power-Show ab und begeistert 45.000 Zuschauer.

Das Konzertende am späten Freitag ist unabwendbar. Um 23 Uhr kommt Pinks Tochter Willow Sage auf die Bühne. Sie möchte ihre Mutter jetzt mal ganz für sich haben. Das muss man hinnehmen. Pink nimmt die Achtjährige freudig auf den Arm und winkt ein letztes Mal – nach einer zweistündigen, ereignisreichen Power-Show mit 23 Songs, Akrobatik, ausgeklügeltem Tanz, Feuerwerk und einem Flug über die 45.000 Zuschauer in der ausverkauften HDI-Arena.

Pink gewährt tiefe Einblick in ihr Leben

Das Schlussbild – danach läuft ein Abspann mit allen Beteiligten – passt ideal. Pink ist ein nahbarer, bodenständiger Popstar. Die 39-Jährige gewährt viel Einblick in ihr Leben. Ihre Eltern ließen sich scheiden, als sie sieben war. Mit 16 warf ihre Mutter sie aus der Wohnung, nach einer Auflehnung mit starkem Drogenkonsum, Alkohol und einem Schulabbruch. In einem TV-Interview erzählte die US-Sängerin jüngst von Angstzuständen, permanentem Grübeln und der Paartherapie mit ihrem Ehemann: „Wir kommen beide aus zerrütteten Familien. Wir hatten keine Ahnung, wie man eine Familie zusammenhält.“

Pink mit ihrer „Beautiful Trauma World Tour" in Hannover Es ist die erste Deutschlandtour der amerikanischen Sängerin seit fünf Jahren. Am Freitag, 12.07.2019, trat sie in der HDI-Arena Hannover auf.

In vielen Songs singt sie über diese Kämpfe und Auseinandersetzungen, aber auch viel über Lebensfreude, Toughness und Selbstliebe. Ein zentrales Anliegen wird in Hannover in einem emotionalen Video mit Ausschnitten aus Auftritten und Reden deutlich: „Ich bin dankbar, wenn ich auch nur ein Mädchen davor bewahrt habe, sich anders, hässlich oder machtlos zu fühlen.“

Viel Gelegenheit zur Identifikation. Im Publikum sind drei Generationen. Erstaunlich viele haben etwas mitgebracht: Blumen, Fotos, Spielzeug, sogar ein selbst gebackener Käsekuchen wird Pink überreicht. „Das bedeutet mir die Welt“, kommentiert sie. Ein skurriles rosafarbenes Kuscheltier hält sie eine Weile im Arm. „Wie nennen wir ihn?“ Sie fotografiert sich auch vor der Masse, mit Handys von Zuschauern. Die ganze Show lang hat sie alles im Blick.

Tosender Applaus am Ende der Show

Das Konzert, angeheizt durch zwei Vorbands und DJ Kidcutup, ist sofort voll in Fahrt. Zu „Get the Party Started“ hängt Pink kopfunter an einem Kronleuchter, schlägt Salti und kreiselt an Seilen. Bei „Beautiful Trauma“ ist sie auf verbogenen Laternen und Fantasiescootern unterwegs, alles pink. Zu „Just Like a Pill“ läuft sie über einen Steg ins Publikum, tanzt wild, winkt, springt. In der Konzertmitte nimmt sie dann mit einem Akustikset Tempo raus. Die große Show hat viele Temperamente. Sechsmal wechselt Pink die Kostüme. Den letzten Song, „Glitter in the Air“, singt sie schließlich in weißem T-Shirt und Jeans. Tosender Schlussapplaus.