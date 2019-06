Störtebeker-Festspiele auf Rügen eröffnet

Die Störtebeker-Festspiele in Ralswiek auf Rügen sind eröffnet: Auf der Naturbühne kämpft das Piratenduo Klaus Störtebeker und Goedeke Michels in dem neuen Stück "Schwur der Gerechten" für Freiheit und Gerechtigkeit. Mehr als 8000 Besucher kamen am Samstag zur Premiere.

Für das Störtebeker-Stück ist ein deutsch-dänischer Krieg Ende des 14. Jahrhunderts der historische Hintergrund. In den Hauptrollen sind Alexander Koll als Störtebeker und Alexander Hanfland als Michels zu sehen. 150 Schauspieler und Statisten, 30 Pferde, ein Esel, ein Adler und vier Schiffe auf dem Jasmunder Bodden gehören zu dem Spektakel, außerdem Böller, Rauch und Flammen. Regie führt Marco Bahr. Der Schlagersänger Wolfgang Lippert tritt als Balladensänger auf.