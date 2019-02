„Beverly Hills 90210“: Die Kultserie aus den 90ern kommt zurück

20 Jahre nach der letzten Folge kommt eine der erfolgreichsten TV-Serien der 90er-Jahre kommt zurück: „Beverly Hills 90210“. Das hat Darstellerin Tori Spelling jetzt dem Sender NBC bestätigt. Die Neuauflage der Sendung werde fast die gesamte Original-Crew wieder zusammenbringen, sagte Spelling.

Demnach werden Jennie Garth, Jason Priestley, Ian Ziering, Brian Austin Green und Gabrielle Carteris wieder dabei sein. Auch Luke Perry wolle in so vielen Episoden wie möglich auftreten. Perry dreht zurzeit für die Netflix-Serie „Riverdale“ in Kanada.

Auf Shannen Doherty werden die Fans dagegen verzichten müssen. Die 47-Jährige erholt sich Berichten zufolge noch immer von einer schweren Brustkrebserkrankung .

Noch kein Starttermin für Neuauflage von „Beverly Hills 90210“

Tori Spelling . Foto: Dave Longendyke / imago/ZUMA Press

Bei der Neuauflage wird es aber wohl nicht einfach neue Folgen um die Clique von damals geben. „Niemand will alte Versionen von uns sehen, sondern wie wir unsere Charaktere spielen“, so Tori Spelling. So könnten die Darsteller überzogene Versionen ihrer früheren Figuren spielen, die ebenso real wie fiktiv sein könnten. „Das müssen die Leute selber einschätzen“, so Spelling. Zwischendurch könnte es zudem Ausschnitte aus der Original-Sendung geben.

Einen Starttermin für die Neuauflage von „90210“ gibt es noch nicht. Ob und wann die Sendung in Deutschland zu sehen sein wird, ist bislang ebenfalls unklar.

So sehen die Neunziger-Stars heute aus Oli P. mimte von 1998 bis 1999 in über 300 Folgen den Ricky Marquart in der Erfolgs-Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten" – und gehörte zu den Lieblingen der Fans. Wir zeigen weitere Stars der Neunziger.

So sehen die Neunziger-Stars heute aus Mit der Coverversion „Flugzeuge im Bauch" von Herbert Grönemeyer gelang ihm mit Duett-Partnerin Tina Frank auch der musikalische Durchbruch. Der damals 18-Jährige landete einen internationalen Nummer-eins-Hit. Weitere Hits folgten. Insgesamt konnte er mehr als 4,1 Millionen Platten verkaufen. Später war er auch als Moderator zu sehen.

So sehen die Neunziger-Stars heute aus Im Juni 2018 hat Oliver Petszokat – so sein bürgerlicher Name – mit seiner zweiten Frau Pauline eine Boutique für Hunde-Artikel in Köln eröffnet.

So sehen die Neunziger-Stars heute aus Die amerikanische Boygroup Backstreet Boys („As long as you love me" oder „Everybody – Backstreet's back") wurde Anfang der 90er Jahre gegründet und hat sich seitdem nie aufgelöst. Die Band besteht aus den Musikern (v.l.n.r.) Howie Dorough, Brian Littrell, Alexander James McLean, Nick Carter und Kevin Richardson. Diese Aufnahme entstand im Januar 1998.

So sehen die Neunziger-Stars heute aus Immer noch auf Zack: Die Backstreet Boys kündigten am 15. Mai 2018 ihre neue Single an.



So sehen die Neunziger-Stars heute aus Sabrina Setlur gehörte in den Neunzigern zu den erfolgreichsten Rapperinnen Deutschlands. Mit Songs wie „Du liebst mich nicht", „Ja klar" und dem Album „Die neue S-Klasse" feierte sie große Erfolge.

So sehen die Neunziger-Stars heute aus Anfang 2000 wurde es still um Setlur – trotz einiger Veröffentlichungen. In der Kino-Komödie „Verpiss dich Schneewittchen", die im März 2018 in die Kinos kam, mimte sie eine Plattenchefin. Gemeinsam mit Eko Fresh war sie für das Titellied verantwortlich.

So sehen die Neunziger-Stars heute aus Er flimmerte in den Neunzigern wöchentlich über die Bildschirme. Durch seine Rolle des Brandon Walsh aus der Kult-Serie „Beverly Hills 90210" erlangte Teenie-Star Jason Priestley große Bekanntheit.

So sehen die Neunziger-Stars heute aus Der kanadisch-US-amerikanische Schauspieler (*1969) ist weiterhin im Filmbusiness tätig, auch als Regisseur. Er ist zum zweiten Mal verheiratet und Vater einer Tochter und eines Sohnes.

So sehen die Neunziger-Stars heute aus Die 90er waren die Hochzeit der Daily-Talkshows. Barbara Schäfer gehörte – gemeinsam mit Arabella Kiesbauer, Hans Meiser & Co. – zu den Talkshow-Moderatoren schlechthin. Auf RTL flimmerte zwischen 1995 bis 2002 werktäglich die nach ihr benannte Talkshow – 1500 Mal.



So sehen die Neunziger-Stars heute aus Bärbel Schäfer im April 2018 mit Ehemann Michel Friedmann. Nach mehreren Formaten auf N24 oder RTL II hat sie seit 2009 auf dem Sender hr3 ihre eigene Radio-Talksendung.

So sehen die Neunziger-Stars heute aus Kim Frank war der Frontmann der fünfköpfigen Band Echt. Mit Songs wie „Du trägst keine Liebe in Dir" und „Weinst Du?" ließen sie vor allem die Herzen der jüngeren Fans schneller schlagen.

So sehen die Neunziger-Stars heute aus Kim Frank ist mittlerweile solo unterwegs. Er arbeitet als Autor, Regisseur, Kameramann und Produzent. 2011 veröffentlichte er seinen Debütroman „27". 2016 gewann er den Echo für das beste nationale Musikvideo für seinen Clip zu Udo Lindenbergs „Durch die schweren Zeiten".

So sehen die Neunziger-Stars heute aus Sie gilt als das Sexsymbol der Neunziger: Den Durchbruch schafft Pamela Anderson in mit der Kult-Serie „Baywatch" als Rettungsschwimmerin „C. J." Parker am Strand von Malibu im roten Badeanzug.

So sehen die Neunziger-Stars heute aus Die aktive Tierrechtlerin ist weiterhin blond und langhaarig. Das Gesicht hat sicherlich schon der ein oder andere Beauty-Doc gesehen. Außerdem hat sie es insgesamt 14-mal auf das Cover des „Playboy" geschafft.



So sehen die Neunziger-Stars heute aus Und auch dieser Mann war in den Neunzigern regelmäßig am Strand von Malibu mit Rettungsboje zu sehen: David Hasselhoff. Die Kult-Serie „Baywatch" wurde laut „Fernsehlexikon" zur erfolgreichsten Serie des 20. Jahrhunderts.

So sehen die Neunziger-Stars heute aus Ob mit roter Badehose oder mit dem Mikro in der Hand: „The Hoff" war allgegenwärtig.

So sehen die Neunziger-Stars heute aus Aktuell tourt er nach längerer Auszeit wieder durch Deutschland: Hasselhoff auf der Bühne des Friedrichstadt-Palasts in Berlin im April 2018.

So sehen die Neunziger-Stars heute aus Henry Maske war der deutsche Box-Star der Neunziger. Der Brandenburger holte am 20. März 1993 den IBF-Weltmeistertitel im Halbschwergewicht und gilt als der Mitbegründer des sogenannten „Box-Booms".

So sehen die Neunziger-Stars heute aus Den Boxring hat Maske mittlerweile verlassen. Er betreibt als Franchisenehmer mehrere McDonald's-Filialen.



So sehen die Neunziger-Stars heute aus Sie gehört zu den Supermodels der 90er-Jahre: Claudia Schiffer (*1970) prägte gemeinsam mit Naomi Campbell, Linda Evangelista & Co. die internationale Modelszene dieser Zeit.

So sehen die Neunziger-Stars heute aus Und auch über zwei Jahrzehnte später ist die einstige Muse von Karl Lagerfeld ein gern gesehenes Fotomodel. Allerdings ist die dreifache Mutter kaum noch auf dem Catwalk unterwegs.

So sehen die Neunziger-Stars heute aus Die Schiffer und der Star-Magier: Claudia war im letzten Jahrzehnt des vergangenen Jahrhunderts mit David Copperfield verlobt.

So sehen die Neunziger-Stars heute aus Der Beau, der sich auf einem brennenden Floß die Niagarafälle hinunterstürzte und die Freiheitsstatue verschwinden ließ, lebt heutzutage mit Freundin und Tochter in Las Vegas.

So sehen die Neunziger-Stars heute aus Hulk Hogan gehörte zu den muskulösen TV-Helden der Neunziger. Der Kult-Wrestler flimmerte regelmäßig mit seinen Kollgen wie dem Undertaker oder Bret Hart über die Bildschirme und durch den Ring.



So sehen die Neunziger-Stars heute aus Der markante Bart ist geblieben, wenn auch ergraut. Im Ring ist der Hulkster (*1953) aber nicht mehr zu sehen. 2012 gewann er einen Gerichtsprozess gegen eine Webseite, die ein Sexvideo von ihm veröffentlicht hatte. Zuletzt machte Terence Gene Bollea – so sein bürgerliche Name – wegen eines Rassismus-Skandals von sich reden.

So sehen die Neunziger-Stars heute aus Macaulay Culkin gehörte Anfang der 1990er Jahre zu den international bekanntesten Kinderdarstellern. Kaum jemand kann sich nicht an den Kinoklassiker „Kevin – Allein zu Haus" erinnern. Auch seine Filme „My Girl" und „Richie Rich" gehören zum kollektiven Kino-Gedächtnis. Doch der frühe Erfolg tat dem Kinderstar nicht gut. Es folgten Drogen- und Alkoholexzesse. An seinen großen Erfolg auf der Leinwand konnte er nicht mehr anknüpfen.

So sehen die Neunziger-Stars heute aus 2013 gründete Culkin die US-amerikanische Comedy-Rock-Band The Pizza Underground, die internationale Aufmerksamkeit und Anerkennung erlangte. Außerdem ist er Teil zweier Künstlergruppen.

So sehen die Neunziger-Stars heute aus Marushas Technoversion von „Somewhere over the rainbow" ist mit den 90ern automatisch verknüpft. Die DJane mit den grünen Augenbrauen landete mit 27 Jahren einen ihrer größten Hits.

So sehen die Neunziger-Stars heute aus Mittlerweile ist Marusha Aphrodite Gleiß Mutter eines Sohnes. Sie steht immer noch an den Turntables.



So sehen die Neunziger-Stars heute aus Jaleel White ist den meisten wohl eher als Steve Urkel aus der US-amerikanischen Sitcom „Alle unter einem Dach" ein Begriff.

So sehen die Neunziger-Stars heute aus Und so sieht er heute aus. Dieses Foto ist im August 2017 entstanden. Der Schauspieler steht weiterhin vor der Kamera.

So sehen die Neunziger-Stars heute aus Lee, Jazzy und Ricky waren Tic Tac Toe. Die Girlgroup landete 1996 mit „Ich find' dich scheiße" einen Mega-Hit. Ihre ersten beiden Alben verkauften sich fast drei Millionen Mal.

So sehen die Neunziger-Stars heute aus 1999 löste sich das 90er-Trio – bestehend aus „Ricky" Ricarda Wältken (l.), „Jazzy" Marlene Tackenberg (M.) und „Lee" Liane Claudia Wiegelmann (r.) – spektakulär auf einer Pressekonferenz auch schon wieder auf. 2006 versuchten sie ein Comeback, doch an frühere Erfolge konnten sie nicht anknüpfen.

So sehen die Neunziger-Stars heute aus Roxette waren die schwedischen Superstars der frühen 90er. Mit „Joyride", „Spending my time" oder „Crash!Boom!Bang!" füllten Marie Fredriksson und Per Gessle die Konzerthallen.



So sehen die Neunziger-Stars heute aus Lange Zeit pausierte das Duo, da die Schwedin an einem Hirntumor erkrankte. 2009 kam es zum Comeback. Mittlerweile ist Per solo unterwegs, da sich Marie aus gesundheitlichen Gründen zurückgezogen hat. Diese Aufnahme entstand im Juni 2015.

So sehen die Neunziger-Stars heute aus „Der mit dem Wolf tanzt", „Bodyguard", „Robin Hood" oder „Waterworld": In den 90ern war Kevin Costner auf der Kinoleinwand omnipräsent.

So sehen die Neunziger-Stars heute aus Und auch heute ist der zweifache Oscarpreisträger weiterhin erfolgreich im Filmgeschäft unterwegs.

(küp)