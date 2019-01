Tatort: Florence Kasumba ist die neue Kollegin an Maria Furtwänglers Seite

Fast 50 Jahre nach dem ersten „Tatort“ ist es so weit: Zum ersten Mal ermittelt eine schwarze Kommissarin in Deutschlands ältester Krimireihe – die in Uganda geborene Schauspielerin Florence Kasumba gibt in der Folge „Das verschwundene Kind“ am 3. Februar ihr Debüt als Anaïs Schmitz. Die 42-Jährige...