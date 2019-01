Casting für "Babylon Berlin" wegen zu viel Andrang abgebrochen

Francesco Resta wird heute H1076. „Ich weiß noch nicht, was ich werden will, wenn ich mal groß bin“, sagt der in Essen lebende Italiener. Francesco ist 59 Jahre alt. Eventuell wird er in wenigen Wochen Henker, Gangster oder ein einfacher Kneipengast. Und zwar in der ARD-Erfolgsserie „Babylon...