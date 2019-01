Bradley Cooper doppelt nominiert

Der US-amerikanische Schauspieler Bradley Cooper hat in diesem Jahr doppelte Chancen, eine der begehrten Auszeichnungen von Hollywoods Regisseursvereinigung zu gewinnen.

Coopers Spielfilmdebüt "A Star Is Born" brachte dem 44-Jährigen eine Nominierung als bester Regisseur und als bester Erstlingsregisseur ein. Dies gab die Directors Guild of America (DGA) am Dienstag bekannt. Die Trophäen werden am 2. Februar in Beverly Hills zum 71. Mal verliehen.

In der Sparte "Beste Regie" sind mit Cooper die US-Filmemacher Peter Farrelly ("Green Book"), Spike Lee ("BlacKkKlansman"), Adam McKay ("Vice") und der Mexikaner Alfonso Cuarón ("Roma") nominiert. Cuarón, der bei den Golden Globes am Sonntag zum besten Regisseur gekürt wurde, hatte bereits 2014 für das Weltraumdrama "Gravity" den DGA-Preis erhalten.

Um die Auszeichnung für Erstlingsregisseure konkurrieren mit Cooper die Kollegen Bo Burnham ("Eighth Grade"), Carlos Lopez Estrada ("Blindspotting"), Matthew Heineman ("A Private War") und Boots Riley ("Sorry to Bother You").