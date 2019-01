Ein starkes Team – Eiskalt: Spannend aber unglaubwürdig

Düstere Jungs in Kapuzenpullis prügeln sich vor einem grauen Plattenbau – das lässt nichts Gutes ahnen. Und auch der Typ in Jogginghose, der in seinem seelenlosen Wohnzimmer alten Kaffee trinkt, strahlt nicht wirklich Vertrauen aus. Dass er dann schon alsbald als Leiche vor dem Betonsilo liegt,...