Renan Demirkan: Hatte immer das Gefühl, nicht zu genügen

Renan Demirkan kommt telefonierend ins Café, entschuldigt sich so wort- wie gestenreich und ist dann sofort und ganz da: So muss das wohl sein, wenn man so viele Leben lebt – als Schriftstellerin und Schauspielerin, als Demokratie-Aktivistin und Helferin für Frauen in Not. Mit 63 Jahren strahlt...