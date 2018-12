Streit um Rundfunkbeitrag – ARD erwägt Verfassungsklage

In der Diskussion um die Höhe des Rundfunkbeitrags schließt die ARD auch eine Verfassungsklage nicht aus. Falls nicht alle Landtage zustimmen, „bliebe als Ultima Ratio die Klärung beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe“, sagte der ARD-Vorsitzende Ulrich Wilhelm in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur in München. „Dies würde freilich eine jahrelange Hängepartie bedeuten. In dieser Zeit könnte nicht ordnungsgemäß gearbeitet...