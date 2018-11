Boy George mit neuem Album auf Tour

Popstar Boy George (57) genießt die Weisheit seines Alters. "Das Selbstbewusstsein wird stärker. Vielleicht ist es aber auch so, dass man sich einfach nicht mehr groß darum kümmert, was andere von einem denken", sagte er vor seinem Konzert am Freitag (30. November) in Zürich der Schweizer Boulevardzeitung "Blick".

Er sehne sich nicht nach seinen jungen Jahren zurück. Der Ruhm sei eine zweischneidige Sache, meinte der Brite, der mit seiner Band Culture Club nach fast 20 Jahren Pause gerade wieder ein neues Album ("Life") herausgebracht hat. "Man beginnt zu glauben, was man über sich liest und hört. Das ist gefährlich", sagte Boy George. "Ruhm ist wie ein Rausch. Wenn er verpufft, steht man da und versteht nichts mehr." Am 4. Dezember ist Culture Club in Köln, am 5. Dezember in Berlin zu sehen.