Bert Wollersheim ist im „Sommerhaus der Stars“ betrunken

Es ist eher das Sommerhaus der vielen Flüche und der komischen Kosenamen, was RTL da in Portugal zusammengewürfelt hat. Acht Promi-Paare kämpfen in dem Reality-Format in Spielen gegeneinander. Und sie werfen sich dabei abwechselnd Beleidigungen an den Kopf oder sagen: „Bärchen, bohr mal!“ So...