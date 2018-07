"Tatort" mit Til Schweiger: Nutzer machen sich lustig

Die ARD wagt ein kleines Experiment: Sie zeigt Til Schweigers Kino-„Tatort“ „Tschiller – Off Duty“. Warum ein Experiment? Der Film lockte 2016 nur etwa 260.000 Menschen in die Kinos. Und das soll jetzt im Fernsehen besser werden? Es ist klar, dass den Film zur besten Sendezeit im Free-TV an einem...