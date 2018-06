Dieter Wellershoff gestorben

Der Schriftsteller Dieter Wellershoff ist tot. Er starb im Alter von 92 Jahren in Köln, wie eine Sprecherin seines Verlags Kiepenheuer & Witsch am Freitag der Deutschen Presse-Agentur sagte. Wellershoff wurde 1925 in Neuss geboren. Er schrieb Romane, Novellen, Erzählungen, Essays und autobiografische Bücher.

In "Der Ernstfall" (1995) berichtete er über seine Erfahrungen im Zweiten Weltkrieg. Damals wurde er verwundet und verbrachte mehrere Monate im Lazarett. "Es ist so unwahrscheinlich, dass ich das überstanden habe. Ich habe so viele Tote, so viele Sterbende gesehen", sagte er einmal.

Sein Roman "Der Liebeswunsch" wurde im Jahr 2000 zum Auflagenerfolg und später auch fürs Kino verfilmt. Für seine Werke erhielt Wellersdorf unter anderem den Heinrich-Böll-Preis und den Hölderlin-Preis.