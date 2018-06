"Freies Land": Neuer München-"Tatort" schöpft aus dem Milieu der Reichsbürger

Es beginnt, wir sind schließlich beim „Tatort“, mit einer Leiche. Sie liegt ausgeblutet in der Badewanne eines Münchner Mietshauses, alles sieht nach Suizid aus. Doch da ist kein Messer für die Pulsadern, dafür aber große Mengen an Beruhigungsmitteln im Blut. Also doch ein Fall für das vertraute...