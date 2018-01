The-Fall-Sänger Mark E. Smith gestorben

Der Sänger der britischen Post-Punk-Band The Fall, Mark E. Smith, ist tot. Wie seine Bandmanagerin Pam Van Damned am Donnerstag mitteilte, starb Smith am Mittwoch mit 60 Jahren.

Smith zählte 1976 zu den Gründern von The Fall und gehörte der Band als einziges Mitglied immer an. Zu den bekanntesten Liedern der Gruppe gehören "Totally Wired" (1981), "Eat Y'Self Fitter" (1983) und "Mr. Pharmacist" (1986).

"Wenn ich es bin und deine Oma an den Bongos, dann ist es The Fall", soll er einmal gesagt haben. Er warf die neu angeheuerten Bandmitglieder oft nach kurzer Zeit wieder hinaus - 66 sollen es gewesen sein. Smith war bekannt dafür, sich mit jedem anzulegen.

Zuletzt war der einstige Rebell selbst ins Großvater-Alter gekommen. Er verweigerte technologische Trends, schrieb seine Songtexte bis zuletzt mit Stift und Papier. Von Smartphones und Facebook wollte er nichts wissen. Sein Lebensstil mag dazu beigetragen haben, dass er zuletzt weit älter aussah, als er war. In Interviews war er stets mit einem Glas Hochprozentigem oder einer Flasche Bier zu sehen. Im vergangenen Jahr hatte die Band mehrere Auftritte absagen müssen, weil sich der Gesundheitszustand von Smith verschlechtert hatte.

The Fall beeinflusste viele bekannte Musiker der vergangenen Jahrzehnte. Die deutsche Rockband Tocotronic widmete dem Sänger 1996 den Song "Ich habe geträumt, ich wäre Pizza essen mit Mark E. Smith". Massentauglich wurde seine Musik nie. Trotzdem schafften es The Fall zwischen 1984 und 2004 mit 27 Songs in die Top 100 der Singlecharts in Großbritannien.

Smith stammte aus einer Arbeiterfamilie und wuchs im Großraum Manchester auf. Seinen Job als Angestellter am Hafen hängte er an den Nagel, als er, inspiriert von einem Auftritt der Sex Pistols, The Fall gründete. Sein Manchester-Dialekt war zeitlebens eines seiner Markenzeichen.