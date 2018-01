Dschungelcamp 2018: Wann explodiert endlich jemand?

Krawall, Geständnisse, bizarre Spiele, in denen Angstvolle zu Helden werden: Dafür wird das RTL-Dschungelcamp geliebt und gehasst. Doch so richtig wollen die Kandidaten diesmal nicht liefern: Die zwölfte Staffel war bisher eine Nullnummer. Das lag zum einen an Matthias Mangiapane. Der 34-Jährige...