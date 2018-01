Dschungelcamp 2018: Schlagerstar Tina York hofft auf ein Comeback

Boris Beckers Wohnzimmer war Wimbledon, ihres die ZDF-Hitparade. 17 Mal war Tina York in der Musiksendung zu Gast, vor allem ihr größter Hit „Wir lassen uns das Singen nicht verbieten“ verschaffte ihr in den 70er Jahren einen Stammplatz in der Sendung.Mit dem Ende des Jahrzehnts wurde es jedoch...