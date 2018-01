Justin Timberlake kündigt neues Album an

Justin Timberlake 2017 beim Pilgrimage Music and Cultural Festival in Franklin (USA). Foto: dpa

US-Popsänger Justin Timberlake (36, "Cry Me A River") will am 2. Februar sein neues Album mit dem Titel "Man of the Woods" (übersetzt: "Mann der Wälder") veröffentlichen. Das kündigte Timberlake am Dienstag (Ortszeit) auf seiner Internetseite an. Demnach soll bereits am 5. Januar ein erster neuer Song erscheinen.

In einem rund einminütigen Video spricht der Ehemann von Schauspielerin Jessica Biel (35) über seine Inspiration für die Platte: "Dieses Album ist inspiriert von meinem Sohn, meiner Frau, meiner Familie. Aber mehr als jedes Album, das ich geschrieben habe, ist es davon beeinflusst, wo ich herkomme. Es ist persönlich", erklärt der Musiker. Timberlake kommt ursprünglich aus Memphis im US-Bundesstaat Tennessee.

Das Video zeigt Timberlake dabei, wie er durch verschiedene verlassene Landschaften streift. Er steht in einem See, rennt über ein verschneites Feld und geht durch ein Maisfeld. Es ist auch zu sehen, wie er Biel umarmt und seinen Sohn im Arm hält. Im Hintergrund sind erste kurze musikalische Passagen aus "Man of the Woods" zu hören. Am Ende sieht man den Sänger im Aufnahmestudio mit Produzent Pharrell Williams (44,"Happy"). "Es fühlt sich so geerdet an", sagt Williams.

Nur zwei Tage nach der Veröffentlichung des Albums wird Timberlake in der Halbzeit-Show des Super Bowl (4. Februar) in Minnesota auftreten. Sein letztes Album "The 20/20 Experience" hatte er 2013 veröffentlicht.