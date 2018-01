Saarbrücker „Tatort“ zeigt die Abgründe der Computerbranche

Ein Fahrzeug rast nachts über ein firmeneigenes Parkdeck, durchbricht die Absperrung, stürzt in die Tiefe. In dem Autowrack findet die Polizei inmitten einer Unmenge an Hightech-Geräten die Leiche eines Mannes. Es ist der Anwalt des Computerunternehmens. Zunächst deutet vieles auf Suizid hin. Doch...