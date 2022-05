Liebe Inka Bause, in der Doku-Soap „Bauer sucht Frau“ sind Sie das absolute Ass der Alliterationen (lustiger Landwirt Leo löffelt lasziv Lecker-Labskaus, oder so). Und neulich habe ich Sie im TV-Werbespot für ein Ü50-Dating-Portal gesehen. Ebenfalls fa-bel-haft! Wiewohl ich Ihre These, gemeinsam mache Kochen viel mehr Spaß, für gewagt halte. Gerade in Paarbeziehungen können Küchen im doppelten Wortsinn schnell zum ganz heißen Pflaster werden und anstelle feiner Sößchen, bissfester Fusilli oder zarter Spargelspitzen schnell mal die beiden Protagonisten kochen – vor Wut. Oft fängt es schon beim Schnippeln an („Kannst du die Zwiebeln vielleicht etwas feiner schneiden?! Und die Pilze, um Himmels Willen! Scheiben! Keine Würfel!“). Bald werden ruppig Territorialansprüche geltend gemacht („Ich muss jetzt auch mal ans Schneidebrett!“, „Herrgott, du siehst doch. dass ich hier gerade…“). Margarine oder Öl? Fettrand dranlassen oder wegschneiden? Nach Rezept oder Freestyle? Küche schon zwischendurch aufräumen oder erstmal alles in der Spüle stapeln? Medium oder well done? Scharf oder bekömmlich? Alles heiße Eisen, die den Küchenfrieden gefährden können, so dass am Ende womöglich jeder sein eigenes Süppchen kocht. Kann alles passieren, Frau Bause. Vielleicht sollten man Zweisamkeit lieber mit harmloseren Paar-Aktivitäten bewerben: Kitesurfen, Base-Jumping, Freeclimbing...Sowas in der Art.