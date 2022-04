Sehnsucht nach dem ß

Ich finde ja, dass die Rechtschreibreform nur Ärger gebracht hat. Sie sollte eigentlich zur Vereinfachung führen. Es herrscht aber inzwischen allgemeine Verwirrung, ist mein Eindruck. Selbst bei Deutsch-Lehrern, wie ich zu meinem Erstaunen feststellen konnte. Ich bin nicht prinzipiell gegen Reformen. Und so fand ich das das „dass“, also ohne „ß“, auch eine gute, unkomplizierte Sache ist. Inzwischen sehe ich das anders. Zum einen ist es fehleranfälliger – das zweite s rutscht einem schnell raus, und der Unterschied zwischen dass und das ist zweitens auch für Deutschlerner und -innen nicht so augenfällig wie zwischen daß und das. Und zum Dritten: Dieser Buchstabe existiert nur in der deutschen Sprache. Er sieht lustig aus und bereichert das Schriftbild. Andere haben å und ñ und ç und denken nicht daran, irgendwas zu ändern. Nur wir mit unserer Gründlichkeit schaffen unsere schrulligen Eigentümlichkeiten, um es staatstragend zu sagen: unser Kulturgut, fast ab. Zwar gibt es noch Schoß und groß, wobei das zum Teil auch schon mit „ss“ geschrieben wird. Schade. Früher war einfach mehr ß.

=fn?Ibcfo Tjf Gsbhfo pefs Bosfhvohfo@ Tdisfjcfo Tjf bo =tqbo dmbttµ#fnbjm#?=b isfgµ#nbjmup;wfsfob/nbjAgvolfnfejfo/ef#?wfsfob/nbjAgvolfnfejfo/ef=0b?=0tqbo?=0fn?

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de