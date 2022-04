Quak-quak!

Also wir hätten gar keine Schwierigkeiten mit Fröschen, entgegnete die Tochter dem netten Herrn. Nun war er sehr überrascht...

Die wirklich kolossalen Überraschungen des Lebens begegnen einem nicht unbedingt am Kilimandscharo oder auf dem John-F.-Kennedy-Airport, sondern vor der eigenen Haustür. Als meine Tochter neulich unsere Tür öffnete, stand da ein Mann und sagte, er sei gekommen, um ein Froschschutz-Problem zu beheben. Wie bitte? Tja… Also wir hätten gar keine Schwierigkeiten mit Fröschen, entgegnete die Tochter dem netten Herrn. Ihres Wissens gebe es hier keinerlei Amphibien, wir hätten nicht mal einen Teich. Nun hüpfte die Verblüffung sozusagen über die Türschwelle. Überrascht fragte der Besucher, weshalb sie einen Teich erwähne, dies habe damit nichts zu tun. Außerdem hätten wir ihn doch angerufen. All dies verstehe er nicht, sagte der Mann, stellte seinen Werkzeugkoffer ab und strich sich durchs spärliche Haar…

