Wir hatten da neulich so eine wunderbare Karikatur von Harm Bengen im Blatt: Monsieur sitzt sozusagen sieggekrönt vor seinem PC und triumphiert: „Bitte! Papiermangel! Ich hatte Recht!“ Seine Holde neben ihm verdreht genervt die Augen. Im Hintergrund: eine Wand aus gehamsterten Klopapierrollen. So isses! Die Supermarktregale sind nämlich auch deswegen so leer, weil wir befürchten, dass sie leer werden könnten. So was nennt man dann wohl selbsterfüllende Prophezeiung – mit den bekannten und – nebenbei bemerkt – saudummen Folgen. Denn mit der Nachfrage steigen die Preise – übrigens auch fürs verarbeitende Gewerbe, das die gestiegenen Kosten an uns alle weitergibt. Nicht zu vergessen, der ein oder andere Börsenspekulant, der die Preisspirale seinerseits weiter antreibt. Schönen Dank auch! Dabei sind wir hier in Deutschland eigentlich gut mit Lebensmitteln aus eigenem Anbau und eigener Produktion versorgt: Fleisch, Milchprodukte, Gemüse, Kartoffeln, Zucker oder Weizen – alles da. So genug der Schlaubergerei: Vielleicht rückt jetzt mal jemand ein Kilo Weizenmehl Typ 405 raus. Es gibt schließlich Menschen, die in der kommenden Woche einen 1A-Hefezopf auf der festlich gedeckten Ostertafel erwarten.