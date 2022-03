Kein Preis für kluge Köpfe

Die sieben freien Künste waren lange Zeit Maßstab für Bildung. Sie bestanden aus Grammatik und Rhetorik, quasi Schulfach Deutsch, Arithmetik und Geometrie, also Schulfach Mathe, Dialektik (heute vielleicht Philosophie), Musik und Astronomie. Wenn man sich einmal anschaut, wofür heutzutage echte Anerkennung, Ruhm, Ehre, Reichtum, verteilt wird, über den Nobelpreis nämlich, dann sieht das so aus: Physik, Chemie, Medizin, Literatur und Frieden. Deutsch ist also, verglichen mit den sieben Künsten, geblieben, Naturwissenschaften (inklusive Medizin) hinzugekommen, Frieden, ach Frieden!, auch – und weggefallen sind Musik und Astronomie, was man ja noch irgendwie verstehen kann. Aber ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass es keinen Nobelpreis für Mathematik gibt? Wo es doch weltweit als das Fach für die klügsten Köpfe gilt? Was hat sich Alfred Nobel dabei wohl gedacht? Vermutlich konnte er schlicht seinen Mathelehrer nicht ausstehen.

