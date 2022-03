Wounded Knee

Ich habe mal mitbekommen, wie sich eine Lady beklagte, dass sie sich am Straßenrand erkältet habe, während ihr Gatte das Auto wendete. Der Vergleich hinkt, haha, aber die Frau fiel mir ein, als ich am Montag beim Fußballgucken in der Kneipe zwei etwas ältere Herren auf dem Weg zur Toilette belauschte. Frage: „Du humpelst ja, was ist los?“ Antwort: „Ich hab’ mir das Knie so doof am Tresen gestoßen.“ Tja, da gerät man selbst etwas ins Schwanken. Einerseits möchte man in Anbetracht all der Schrecknisse in dieser unseligen Welt sagen: Luxusprobleme. Andererseits weiß jeder Mensch, dass das Leben mit Knieschmerzen keine Freude macht, egal wie die entstanden sein mögen.

