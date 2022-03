So, jetzt mal Schluss mit lustig! Verlassen wir für einen Moment unseren schnuckeligen Mikrokosmos und blicken auf die Welt da draußen. Da ist Krieg. Echter Krieg. Seht Ihr, wie winzig und lächerlich Eure routiniert ausgetragenen Scharmützel über Schwiegermama, exzessive Arbeitszeiten, Haushalt, Geld und sonstiges Pillepalle sind? Klar, Anlässe für Zoff im heimischen Nahfeld gibt es reichlich und oft. Und Ihr seid nicht allein. Wusstet Ihr, dass sich fast die Hälfte aller Paare ein- bis zweimal im Monat streiten, jedes zehnte mehrmals die Woche und jedes zwanzigste sogar mehrmals täglich. „Love is a Battlefield“ (falls Euch Pat Benatar noch was sagt), vor allem, wenn Ihr mal so richtig in Fahrt seid, Adrenalin und Cortisol im Angriffsmodus in die Höhe schießen, dazu Wut, Empörung, Tunnelblick… Und wumms haut Ihr euch Dinge an den Kopf, die Ihr eigentlich niemals sagen wolltet. Wie klein, unbedeutend, überflüssig! Dabei wollen wir doch alle eigentlich nur in den Arm genommen werden. Also Schluss mit dem Gezänk! Und vielleicht fällt Euch bei der Gelegenheit gleich noch jemand anderes ein, mit dem Ihr Euch ebenfalls endlich vertragen solltet. Der richtige Moment, Frieden zu schließen, ist immer.