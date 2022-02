Meine drei Kinder sind vier, sieben und zehn Jahre alt. Wir diskutieren darüber, ob die Tomaten zum Abendbrot gegessen werden müssen (ja!), ob wir ohne Mütze nach draußen gehen können (nein!) und ob es zwei Kugeln Eis sein dürfen (na gut!). Die Entscheidungen fallen mir leicht. Aber was soll ich bloß auf diese Fragen meiner zehn Jahre alten Tochter antworten? Sie fragt: „Mama, kann ich ein Handy haben?“, „Kann ich skypen?“, „Kann ich Mavie Noelles Frisuren-Blog auf Youtube abonnieren?“ Ach, du dickes Ei! Ich weiß ja, dass aus Kindern Pubertierende werden (und ich manchmal etwas antiquiert bin). Ich weiß auch, dass ich nicht alles erlauben, aber auch nicht alles verbieten kann. Also antworte ich meiner Tochter: Das Handy bekommst du in der weiterführenden Schule, skypen kannst du eine halbe Stunde am Tag, und einen Blog auf Youtube kannst du dir ansehen, musst ihn aber nicht gleich abonnieren. Puh, das ist noch einmal gut gegangen. Wie halten Sie das mit der Kindererziehung? Ich vertraue auf mein Gefühl und überlege zudem, was meine Eltern getan hätten. Die waren konsequent, aber auch locker und haben ihren Job hervorragend gemacht.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de