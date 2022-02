Pizza-Stopp

Winterferienzeit – die Kinderskischule ruft! Urlaubstage beantragt, Lizenz ist grad erneuert und ab in die Berge. Es geht ja darum, den Kleinen das beizubringen, was wir selbst als Kinder von den Großen gelernt haben. Berlin und Brandenburg haben Ferien, reichlich Familien aus der Hauptstadt, aus Potsdam, vom Prenzlauer Berg sind im Allgäu angerückt. Unser „Zauberland“ mit Rollband und Seillift, damit die Kleinen bequem den ersten winzigen Hügel hochkommen, wartet. Und ein Team aus Coaches, das zeigt, wie man auf Skiern bremst und steuert. Ich habe einen kleinen hinreißenden Chinesen unter meinen Schützlingen. Fast hätte ich dem ganzen Land vergeben, dass es uns das vermaledeite Virus beschert hat. Geduld, Durchhaltevermögen und Gelassenheit sind gefragt – bei uns Trainern in jedem Fall. „Piiiiiiiiiiiza!“ schreit ein Skilehrerkollege seinem Schützling hinterher, als sich der Knirps zum x-ten Mal lieber in die Arme seines Helikopter-Papis fallen lässt – anstatt im Pizza-Style, dem guten alten Schneepflug, der an ein leckeres Pizza-Stück erinnern soll, zu bremsen. Unwahrscheinlich, dass Prenzelberg-Papa oder Mama stets zur Stelle sind, wenn Jens-Thorben später die Piste herunterrauscht. Ein Schneesturm setzt ein. Weiß jemand, ob Kinder bis 8 Jahren ein Anti-Frost-Gen eingebaut haben? Längst sind die Eltern zu Eisblöcken erstarrt oder haben das Weite gesucht. Gut so. Jetzt können wir in Ruhe arbeiten. Die Kleinen machen Riesenfortschritte. „Nochmal!“ ist das Wort der Skihasen, das das Areal dominiert. Pommes-Style, also Ski parallel, klappt hie und da schon. An den Folgetagen geht’s lässig in der Sesselbahn auf den Berg. Vollkommen abgemeldet sind wir Skilehrer, wenn das Skischulmaskottchen, ein riesiger Schneemann auf Brettern auftaucht, um die Kinder zu sehen.

Xpdifobctdimvtt jtu ebt Sfoofo/ ‟Nfjof” Lmfjofo tjoe tvqfs esbvg/ Tjmcfs gýs Dijob- Cspo{f voe Hpme gýs Cfsmjo/ Xjs gfjfso nju Hvnnjcåsdifo voe [juspofouff/ Lpnntu ev oådituft Kbis xjfefs@ Bcfs kb/ Wfstqspdifo/

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de