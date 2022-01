Guten Morgen Erinnerung an Hardy Krüger

Noch heute habe ich ein schlechtes Gewissen, wenn ich an mein Interview mit dem soeben verstorbenen Schauspieler Hardy Krüger im Lessingtheater zurückdenke. Das Gespräch fand kurz vor der Aufführung statt. Krüger, der damals gerade mit dem Schreiben seiner ersten Bücher anfing, wollte von mir etwas über journalistische Schreibweisen erfahren und schickte immer wieder die Frau weg, die ihn zur Aufführung auf die Bühne des Lessingtheaters holen wollte. Letztendlich begann die Aufführung dann etwa 25 Minuten später als geplant, weil wir gemeinsam so schön plauderten. Sorry!

