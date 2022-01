Ich muss doch sehr bitten! Das Jahr ist noch so jung, und Sie sind schon wieder so unzufrieden: Der Chef ist doof, der Nachbar ein Idiot, die neue Regierung mutlos, die Wohnung zu klein, die Hose zu eng. Die Heizkosten sind exorbitant. Das neue Sofa ist viel unbequemer als beim Probesitzen im Laden. Die Dame an der Fleischtheke packt immer mehr auf die Waage, als sie soll. Sie finden einfach keinen Handwerker. Die Kids aus der Nachbarschaft werden auch immer frecher Die Tomaten schmecken nach nix. Die Briefzustellung ist so unzuverlässig. Die Bahn kommt immer zu spät. Ihr Lieblingsjoghurt ist alle. Die Konzerne stopfen sich die Taschen voll. Der Winter ist wirklich eine Katastrophe, der neue Haarschnitt komplett misslungen. Und Ihre Frau nimmt alles auf die leichte Schulter, anstatt die Ihrige mal anerkennend zu tätscheln. Nie sagt sie: „Ganz deiner Meinung, Schatzi“, verdreht stattdessen genervt die Augen. Meine Meinung? Recht hat sie. Sie sollten sich dringend von diesem Stinkstiefel-Image befreien. Es ist erstens sehr unattraktiv und zweitens bestimmt auch sehr ungesund. Ich hätte da mal einen nachhaltigen Tipp: Suchen Sie sich ein leeres Glas saure Gurken. Wie? Von sauren Gurken bekommen Sie Sodbrennen? Meine Herren! Das spielt doch jetzt keine Rolle. Dann eben Salzgurken! Sie nehmen also dieses Gurkenglas, schreiben jede Woche einen, wenn auch nur winzig kleinen Glücksmoment ihres Alltags auf bunte Zettel, die Sie falten und im Glas sammeln. Wenn Sie den Deckel Silvester 22/23 lüften, werden Sie erstaunt feststellen, welch wunderbares Jahr sie erleben durften.