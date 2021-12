Getrübte Hoffnung

In einem örtlichen Supermarkt sollte sich vor einigen Tagen ein ungeimpfter Kunde, der zudem auch keine Maske trug und deshalb Beschwerden bei anderen Kunden hervorgerufen hatte, dringend an der Info melden. Allerdings war die Lautsprecherdurchsage so allgemein gehalten, dass sich insgesamt 19 (!) Kunden als Ungeimpfte an der Info meldeten. Als mir ein Familienmitglied diesen Vorgang schilderte, da war ich entsetzt. Und meine Hoffnung, dass wir 2022 endlich die Pandemie besiegen können oder zumindest so in den Griff bekommen, dass wir zu einem normalen Leben zurückkehren können, schwand immer mehr. Aber, wie heißt es so schön: die Hoffnung stirbt zuletzt.

=fn?Ibcfo Tjf Gsbhfo pefs Bosfhvohfo@ Tdisfjcfo Tjf bo =tqbo dmbttµ#fnbjm#?lbsm.fsotu/ivftlf Agvolfnfejfo/ef=0tqbo?=0fn?

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de