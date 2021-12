Leise rieseln die Nadeln

Inzwischen stelle ich Hochrechnungen an, wie viele Tannennadeln der Baum bei seinen ersten richtigen Einsatz am Heiligen Abend noch haben wird.

Vo reinigen Tagen berichtete ich an dieser Stelle, dass es mir dieses Jahr zum ersten Mal sehr früh gelungen war, einen Weihnachtsbaum zu kaufen, der dann auch schon im zweiten Versuch so perfekt im Weihnachtsbaumständer festgezurrt werden konnte, dass er wie eine 1 stand und inzwischen auch schon geschmückt werden konnte. Allerdings entdecke ich jetzt jeden Morgen zahlreiche Tannennadeln unter dem Baum. Inzwischen stelle ich auch Hochrechnungen an, wie viele Tannennadeln der Baum bei seinen ersten richtigen Einsatz am Heiligen Abend noch haben wird. Dabei haben wir den Baum auch mit Wasser versorgt. Allerdings haben wir nicht alles berücksichtigt, was gestern von Baumexperten unter der Überschrift „So bleibt der Weihnachtsbaum frisch“ an Tipps zusammengetragen wurde. Ich habe den Baum vor dem Einstielen weder acht bis zehn Tage gelagert, ihm keinen frischen Anschnitt verpasst und ihm auch keinen Löffel Zucker ins Wasser gegeben. Nun bleibt nur noch die Hoffnung: Halt durch, mein Baum!

