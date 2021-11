Heute halte ich mich bedeckt. Es geht um Körperhygiene, und ich vermute, dass Sie nicht daran interessiert sind, mehr über meine eigenen Gewohnheiten zu erfahren. Ich habe allerdings etwas äußerst Spannendes gelesen, und daran möchte ich Sie gern teilhaben lassen. Die Deutschen halten es mit der Körperhygiene nicht mehr so genau und duschen seltener! Das ist insofern ein spannendes Thema, als dass bei den Betroffenen ein wahrer Trend erwachsen ist. Und der kam so: Während wir es uns im Corona-Lockdown zu Hause so richtig heimelig gemacht haben, hat es uns nichts ausgemacht, den ein oder anderen Duschvorgang ausfallen zu lassen. Es gab ja auch keinen Anlass, um sich aufzubrezeln. Kaum endete der Lockdown, brüsteten sich Prominente weltweit mit Aussagen wie diese: Wer seltener dusche, schone die natürliche Schutzbarriere der Haut und tue ihr Gutes. Nebenbei spare man ja auch noch so viel Wasser! Sehr löblich. Der Trend hat auch schon einen Namen: „Non Bathing“ (Nicht-Baden) oder auch „Cleansing Reduction“ (Reinigungsreduktion). Letztlich ist natürlich jedem selbst überlassen, wann und wie oft er sich putzt. Nur so viel: Wer das tägliche Duschen aufgebe, rieche erstmal stärker, sagen Experten. Nach einer Weile entstehe jedoch ein neues Gleichgewicht auf der Haut und in den Haaren, und man komme mit weniger Hygiene aus. Interessant.