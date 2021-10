Also das ist ja mal eine ganz miese Masche: „Dogfishing“. Schon mal gehört? Da präsentieren sich windige Typen auf Dating-Portalen mit windigen kleinen Kötern oder (echt kriminell!) laden Hund-Herrchen-Fotos von fremden Profilen herunter, um sich die Gutgläubigkeit unbescholtener Tierfreundinnen zunutze zu machen. Pfui! Ohne Witz: Mann-mit-Hund-Bilder liegen auf Online-Portalen absolut im Trend, weil sie offenbar bei einer Menge Frauen einen Nerv treffen. Das hat die kanadische Psychologin Maryanne Fisher herausgefunden, ihres Zeichens Professorin an der St. Mary’s Universität von Haifax, und über ihre Erkenntnisse im Fachblatt „Evolutionary Psychological Science“ berichtet. Vorbei sind die Zeiten, in denen Aufschneider und -reißer mit heißen Karren protzten, vorm Luxus-Pool, mit hart erarbeiteter Brustmuskulatur oder wenigstens einem großen Fisch posierten, den sie just gefangen haben wollten. Heute schnappt sich der Schaumschläger auf der Pirsch im Netz irgendeine niedliche Töle und setzt ein treues Gesicht auf. Will heißen: So ein Hündchen zu halten, ist gar nicht so leicht. Man muss mit ihm Gassi gehen, ihn pflegen, sich kümmern, kurzum ein verlässlicher, verantwortungsvoller Kerl sein, der mit schnellen Affären nichts am Hut hat. Oder nennen wir ihn doch einfach „Der mit dem Hund wedelt“.