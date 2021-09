Mein Freund der Baum

Aber dann wurden mir die zahlreichen Schäden am Baum gezeigt.

Auch nach über drei Jahrzehnten Berichterstattung habe ich fast täglich noch neue Erkenntnis- und Wissensgewinne. Dieses Gefühl hatte ich zumindest, als ich mich mit den Baumkontrolleuren der Stadt traf, die sicherlich keinen leichten Job haben, denn immer wieder hören sie, dass die Bäume, deren Fällung sie beauftragen müssen, doch eigentlich noch gut aussehen und standsicher sind. So ging es mir auch bei der Winterlinde am Herzogtor. Aber dann wurden mir die zahlreichen Schäden am Baum gezeigt. Dennoch versuchen die Baumexperten diesen Baum noch einige Jahre durch eine Entlastung der Krone zu erhalten. Vielen Dank dafür!

