Meine beste Freundin Karen ist seit jeher ein England-Fan. Vor schätzungsweise 25 Jahren brachte sie mir aus dem Vereinigten Königreich Original-Doc Martens mit. Megacool! Nach all den Jahren war das Leder so weich wie Butter – die Schuhe waren natürlich ausgelatscht und dadurch herrlich bequem. Neulich wollte ich mal wieder in meine Doc Martens schlüpfen und durch die Herbstluft marschieren. Ich war mir sicher, dass ich die Kult-Schuhe noch immer auf dem verstaubten Dachboden aufbewahre. Doch nichts! Ich habe in allen Kartons gewühlt. Mir schwant, dass ich die Schuhe in einem Ausmist-Wahn vor wenigen Jahren entsorgt habe. Sehr schade. Doc Martens sind aber anscheinend auch heute noch bei der jüngeren Generation angesagt. Darauf hat mich meine neunjährige Tochter im Schuhgeschäft hingewiesen. „Mama, kann ich diese Schuhe haben? Die sind ja sooo cool!“ Wie hätte ich da nein sagen können? Auch mir hätten die rosa Treter mit bunten Schmetterlingen überaus gut gefallen. Schade, dass meine Tochter Schuhgröße 35 hat und ich 41. Andernfalls hätte sie mir ihre neuen Schuhe vielleicht mal geborgt. Oder bin ich dafür inzwischen zu uncool?