Sportlicher Nachwuchs

Um sportlichen Nachwuchs muss sich die Sportstadt Wolfenbüttel keine Sorgen machen. Diesen Eindruck hatte ich am Sonntagmorgen, als ich im neuen Sportpark Meesche als Zuschauer den Stadtlauf der Kindergarten- und Schulgruppen gesehen habe. Die Jungen und Mädchen waren alle so begeistert dabei, dass sie zu Recht alle mit Medaillen, T-Shirts und dem Beifall ihrer Eltern, Großeltern und Geschwister für ihren tollen Einsatz belohnt wurden. Ein Lob gebührt aber auch dem Veranstalter, dem MTV Wolfenbüttel, der inzwischen schon seit Jahren eine so tolle Veranstaltung wie den Stadtlauf organisiert und damit auch den Sport in die Stadt holt, so wie es auch im Sportentwicklungskonzept der Stadt empfohlen wird.

=fn?Ibcfo Tjf Gsbhfo pefs Bosfhvohfo@ Tdisfjcfo Tjf bo =tqbo dmbttµ#fnbjm#?lbsm.fsotu/ivftlf Agvolfnfejfo/ef=0tqbo?=0fn?

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de