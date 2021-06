Moment mal. Das geht mir zu schnell. Ja, ich begrüße all die Lockerungen, sicher! Aber mein Kopf kommt nicht hinterher, befindet sich irgendwie noch im Dauer-Lockdown. Eben noch alles dicht, kein Kontakt, nix los. Gähnende Leere auf meinen An-was-ich-alles-denken-muss-Zettelchen. Und auf einmal – wuuusch – geht’s im Affentempo wieder los. Mein Stift fährt Achterbahn – beim Notieren all der Termine: Seepferdchen-Kurs, Reitstunde, Hip-Hop, gemeinsames Frühstück im Kindergarten, Lesenacht in der Schule. Und der Super-Gau: In weniger als zwei Wochen kann die Kommunion meiner älteren Tochter stattfinden. In der Kirche. Mit Gästen. Inklusive Gesang. Kaum zu glauben! Meine An-was-ich-alles-denken-muss-Zettelchen sind vollgekritzelt: ein Kleid besorgen, eine Kerze verzieren, eine (noch minimierte) Gästeliste erstellen, jene Gäste einladen, Grillgut kaufen, Kuchenrezepte raussuchen. Stop! Om! Eine Lehre aus der Corona-Krise lautet doch: einen Gang zurückschalten, locker bleiben. Es klappt auch ohne Stress. Also ein gebrauchtes Kleid ersteigern, die Kerze mit Wachsstiften verzieren, die Gäste kurz anrufen und allen auftragen, eine Kleinigkeit fürs Buffet mitzubringen. Ich fühle mich prompt entspannter und kann das tun, was ich am liebsten tue: All die Dinge auf meiner Liste abstreichen, die ich schon erledigt habe. Herrlich!