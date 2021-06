Ein kleiner Nebenjob

Ich spaziere abends nach getaner Arbeit ganz gern um den Stadtgraben. Dabei parke ich dann meistens auf dem Parkplatz vor dem Stadtbad. Dort gehe ich inzwischen auch regelmäßig einer kleinen Nebentätigkeit nach, für die ich bisher aber noch kein Geld von den Stadtwerken bekomme, so dass das Finanzamt nicht aufmerksam werden muss. Ich betätige mich dort als Einweiser für Urlauber, die mit ihren Wohnmobilen nach Wolfenbüttel kommen und oft vergeblich den etwas versteckt liegenden Wohnmobilstandplatz an der Oker neben dem Stadtbad Okeraue suchen. Die Ausschilderung dieses Platzes ist wohl sehr verbesserungsbedürftig, sonst hätte ich nicht schon Wohnmobilfahrer vom Rad- und Fußweg zum Wasserturm auf den richtigen Weg bringen müssen oder – wie jetzt am Freitag – eine verzweifelt wirkende Familie aus „ERZ“ vom Parkplatz zur Schranke vom Wohnmobilstellplatz weisen müssen.

