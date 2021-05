Kein richtiger Rummel

Als Kind fieberte ich das ganze Jahr über einem einzigen Ereignis im Dorf entgegen: dem Schützenfest. Es bestand aus einem Kettenkarussell, einem Autoscooter, einer Losbude, einem Zuckerwattestand und einer Bude mit Fischbrötchen. Ich sparte mein Taschengeld und jubelte, als mir meine Oma zehn Mark in den Brustbeutel steckte. Am dritten Tag des Schützenfests gab es ein Feuerwerk, und meine Eltern erlaubten mir, es bis zum Schluss anzuschauen. Wow, wie cool war das denn! Schützenfest in Corona-Zeiten läuft – gelinde gesagt – etwas anders ab, aber immerhin läuft was ab. „Schützenfest zu Hause 2.0“ nennt es sich in diesem Jahr, und das 2.0 lässt ganz richtig vermuten, dass das richtige, echte Schützenfest wegen der Pandemie nun schon zum zweiten Mal ausfallen musste. Um meinetwillen ist es nicht allzu schade, ich bin erwachsen, aber all die Kinder im Dorf tun mir leid, dass sie weder Karussell fahren noch sich Lose kaufen können. Stattdessen können sie sich vor den Computer pflanzen und das Schützenfest übers Internet verfolgen. Es gibt laut Programm Livemusik, Videoeinspielungen und eine Spendenaktion. Wer im Laufe der Sendung den höchsten Betrag für krebskranke Kinder spendet, wird Schützenkönig 2021 – virtuell und immerhin vor aller Zuschauer Augen. Es ist noch nichts, wie es war mal, aber nächstes Jahr wird alles besser – ganz bestimmt!